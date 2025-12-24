Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani sostenibilità e grandi firme
Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Udine capitale della scherma giovanile internazionale Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in . 🔗 Leggi su Sportface.it
