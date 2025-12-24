L’atleta dello sci club Vesuvio, debutta nel circuito massimo dello sci.Il 28 dicembre partirà dallo stesso cancelletto del suo idolo, Mikaela Shiffrin. Napoli, 23 dicembre 2025 – Un sogno che si avvera alla velocità della luce, o meglio, alla velocità di Giada: la D’Antonio debutta in Coppa del Mondo il prossimo 28 dicembre a Semmering, in Austria. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per lo slalom in programma domenica la sedicenne napoletana di San Sebastiano al Vesuvio, cresciuta tra le fila dello Sci Club Vesuvio, che vive da pochi mesi a Predazzo e che veste i colori italiani della squadra giovani dallo scorso mese di giugno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Coppa del Mondo, il regalo di Natale di Giada D’Antonio

Leggi anche: Giada D’Antonio e Anna Trocker in Coppa del Mondo senza aver mai fatto Coppa Europa: scelta azzardata o rischio calcolato?

Leggi anche: La napoletana Giada D’Antonio debutterà in Coppa del Mondo di sci il 28 dicembre, è stata convocata per lo slalom

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Coppa del Mondo, il regalo di Natale di Giada D’Antonio - - Quotidiano di Informazioni Online; Sci, Goggia trionfa nel Super G in Val d'Isere: E' il mio regalo di Natale; Goggia, il trionfo in SuperG e il messaggio di Gasperini; Fenomenale Goggia: in Val d’Isère torna al successo in SuperG dopo un anno: «Sabato avevo pianto, questo è il mio regalo di Natale».

Coppa del Mondo di sci, il regalo di Natale di Giada D’Antonio - Il 28 dicembre partirà dallo stesso cancelletto del suo idolo, Mikaela Shiffrin Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it