Coppa d’Africa vittorie in scioltezza per Senegal Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo A segno Lookman tra gli ‘italiani’ in campo

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Tutti i risultati della giornata di ieri con in campo i gironi C e D In campo nella giornata di ieri, nella seconda giornata dedicata alla prima gara della fase a gironi di Coppa d’Africa, i gruppi C e D della competizione, con i relativi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo. A segno Lookman, tra gli ‘italiani’ in campo

