Coppa d’Africa vittorie in scioltezza per Senegal Nigeria e Tunisia! Bene anche la Repubblica Democratica del Congo A segno Lookman tra gli ‘italiani’ in campo

Coppa d’Africa, vittorie in scioltezza per Senegal, Nigeria e Tunisia! Tutti i risultati della giornata di ieri con in campo i gironi C e D In campo nella giornata di ieri, nella seconda giornata dedicata alla prima gara della fase a gironi di Coppa d’Africa, i gruppi C e D della competizione, con i relativi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Scoppia il caso Woyo Coulibaly alla Coppa d’Africa: il ct del Mali accusa il Sassuolo di ostruzionismo, il club neroverde replica con un comunicato ufficiale e respinge ogni addebito. Un botta e risposta al veleno che riaccende le tensioni tra club e nazionali afri - facebook.com facebook

Coppa d'Africa, la classifica dei gironi dopo il secondo giorno: vincono Senegal, Nigeria e Tunisia x.com