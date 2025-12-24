Coppa d' Africa i risultati di martedì Bene Nigeria e Tunisia

Milano, 23 dicembre 2025 - Prosegue la fase a gironi della Coppa d'Africa con quattro vittorie che delineano già i primi equilibri nei gruppi C e D. Nel gruppo C, la Nigeria conquista i tre punti battendo 2-1 la Tanzania grazie a Lookman, decisivo con un gol da fuori area, mentre Ajayi aveva aperto le marcature. La Tunisia non resta a guardare e supera 3-1 l'Uganda, con Achouri autore di una doppietta che permette alle Aquile di Cartagine di salire in testa al girone insieme ai nigeriani. Nel gruppo D, la Repubblica Democratica del Congo batte 1-0 il Benin grazie alla rete di Bongonda. Mentre il Senegal fa valere la propria forza e travolge 3-0 il Botswana con la doppietta di Nicolas Jackson e la rete finale di Cherif Ndiaye.

