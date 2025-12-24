Coppa c’è il Brescello sulla strada della Spal

Sarà il Brescello Piccardo ad affrontare la Spal nella semifinale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Un sorteggio carico di nostalgia per i tifosi biancazzurri, considerando che tra il 1995 e il 2001 la Spal incrociò per ben 10 volte in cinque campionati di serie C1 il Brescello che da un paio d’anni si è unito al Piccardo Traversetolo dando vita all’attuale società. La gara – a eliminazione diretta – si disputerà mercoledì 14 gennaio allo stadio Morelli di Brescello, ma è prevedibile che i due club possano decidere di comune accordo di anticipare l’incontro in orario pomeridiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

