Convinta a fare bonifici per 16mila euro ma è una truffa | la minicar non arriva

Una donna di Lucca ha deciso di effettuare un bonifico di 16.000 euro dopo aver trovato un’offerta allettante online per una microcar Aixam da 50 cc a soli 6.000 euro. Tuttavia, dopo aver completato il pagamento, la vettura non è mai stata consegnata, rivelando una truffa. Questo episodio evidenzia l’importanza di verificare attentamente le offerte e diffidare da affari troppo convenienti.

Lucca, 24 dicembre 2025 – Pensava di fare un vero affare quando ha visto quell’annuncio pubblicato su un sito internet e così ha acquistato una microcar Aixam da 50 cc, in vendita al prezzo incredibile di 6000 euro. Vittima del raggiro una lucchese di 45 anni che ci ha rimesso 16mila euro. La donna, a luglio, aveva contattato via WhatsApp la persona che aveva pubblicato l’avviso e aveva avviato una trattativa: l’interlocutore le aveva scritto diversi messaggi e l’aveva anche chiamata dicendo che la microcar era disponibile. Le aveva inviato gli estremi dell’Iban chiedendo di effettuare un bonifico istantaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

