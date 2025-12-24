Controllo anti droga a Treviolo finisce con il recupero di preziose opere d’arte rubate
L’OPERAZIONE. Dalla perquisizione in casa di una coppia di spacciatori sono state rinvenute opere d’arte che sono state restituite alla collezionista derubata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Sorpresi con droga e armi, in cantina anche preziose opere d’arte rubate: arrestati
Leggi anche: Fiuto, norme e IA: cosa serve per riportare a casa le opere d'arte rubate
Controllo anti droga a Treviolo finisce con il recupero di preziose opere d’arte rubate - Dalla perquisizione in casa di una coppia di spacciatori sono state rinvenute opere d’arte che sono state restituite alla collezionista derubata. ecodibergamo.it
Treviolo, ingerisce droga per sfuggire a un controllo: muore 39enne - Tragedia in via Lungobrembo a Treviolo, all’interno del parco Giovanni Callioni: nella serata di martedì 9 settembre è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. ecodibergamo.it
Treviolo, 39enne nordafricano ingerisce cocaina durante un controllo e muore poco dopo - Un 39enne di origine nordafricana è stato trovato morto nella serata di ieri sulle rive del fiume Brembo, a Treviolo. blitzquotidiano.it
Extra Tv. . APRILIA CONTROLLO ANTIDROGA, ARRESTATO UN INDIANO - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.