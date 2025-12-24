Controlli rafforzati a Natale | scatta anche un intervento per una donna picchiata dal marito

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intensificati su tutto il territorio i controlli di prevenzione e anche le attività investigative per il contrasto alla violenza di genere. Proprio in questi giorni la squadra mobile di Latina ha eseguito un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

controlli rafforzati a natale scatta anche un intervento per una donna picchiata dal marito

© Latinatoday.it - Controlli rafforzati a Natale: scatta anche un intervento per una donna picchiata dal marito

Leggi anche: Picchiata dal marito fino a svenire. L'incubo di una donna obbligata anche a rapporti sessuali

Leggi anche: Morta la donna picchiata con una mazzuola dal marito due mesi fa. L’uomo aveva inscenato una rapina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Natale e San Silvestro a Napoli, scatta il piano sicurezza: strade blindate e controlli rafforzati; Natale Sicuro: controlli rafforzati dei Carabinieri a Verona e provincia; Controlli notturni sulle strade, scatta il piano Natale sicuro: «Vogliamo garantire la miglior tranquillità ai nostri cittadini e ai...; Esodo di Natale, scatta il piano traffico sulle strade cosentine · CosenzaChannel.it.

controlli rafforzati natale scattaControlli notturni sulle strade, scatta il piano Natale sicuro: «Vogliamo garantire la miglior tranquillità ai nostri cittadini e ai turisti» - Vale a dire più agenti di Polizia Locale sulle strade e nelle piazze, più controllo e prevenzione. ilgazzettino.it

Natale sicuro a Brescia: intensificati i controlli dei carabinieri sul territorio - L’attività proseguirà per tutta la durata delle festività per garantire sicurezza a cittadini e turisti. quibrescia.it

Polizia, controlli intensificati nel weekend: denunce e sequestri - L'attività operativa ha prodotto risultati di rilievo e nel corso dei controlli del fine settimana sono stati controllati circa 100 veicoli, sia autovetture che mezzi pesanti ed identificate 150 perso ... laprovinciacr.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.