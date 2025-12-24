Controlli rafforzati a Natale | scatta anche un intervento per una donna picchiata dal marito

Intensificati su tutto il territorio i controlli di prevenzione e anche le attività investigative per il contrasto alla violenza di genere. Proprio in questi giorni la squadra mobile di Latina ha eseguito un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di.

