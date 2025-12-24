Controlli e prevenzione sociale Arriva il sì al patto per la sicurezza

È stato approvato un nuovo patto per la sicurezza urbana, inserito nel Bilancio di previsione. Questo accordo mira a rafforzare i controlli sul territorio e a promuovere strategie di prevenzione sociale, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nelle aree cittadine. La misura rappresenta un passo importante per un equilibrio tra interventi di controllo e iniziative di prevenzione a favore della comunità.

Un patto per la sicurezza urbana, approvato durante la discussione sul Bilancio di previsione, che prova a tenere insieme controllo del territorio e prevenzione sociale. È questa la scommessa della maggioranza, che ha scelto di inserire il documento come emendamento, trasformando il tema della sicurezza in uno dei passaggi politicamente più delicati e dibattuti della seduta. L'idea è costruire una rete urbana diffusa: non solo polizia locale, ma anche Protezione civile, Guardie ecologiche volontarie, Controllo di vicinato e cittadini disponibili a segnalare criticità e anomalie. Un sistema di presidio capillare, collegato in modo strutturato alle forze dell'ordine, rafforzando anche il coordinamento con Prefettura e Questura.

