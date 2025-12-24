Controlli di Natale in mercati ittici e ristoranti sequestrate 17 tonnellate di pesce tra Palermo e Porticello

Settantotto sanzioni amministrative per un totale di 116 mila euro e 56 sequestri penali per un totale di 112 tonnellate di prodotti ittici tra ristoranti, mercati, corrieri e ambulanti. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi in tutte le province siciliane da parte della guardia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Blitz della finanza contro il mercato nero del pesce: sequestrate 4,5 tonnellate di prodotti ittici e 2000 metri di reti illegali

Leggi anche: Oltre mille tonnellate tra pesce e succo di agrumi sequestrate a Catania: valore di mercato 3mln di euro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maxi servizio di controllo sulla filiera della pesca per Natale: irregolarità e sequestri; Natale sicuro a tavola, scattano i controlli sulla filiera ittica; Natale sicuro a tavola: Ravenna al centro dei controlli sulla filiera ittica in Emilia-Romagna; La Guardia Costiera intensifica i controlli sulla filiera ittica in vista delle festività natalizie.

Guardia costiera, controlli della filiera ittica: raffica di multe e sequestri - PALERMO – Controlli della guardia costiera della Sicilia occidentale per la tutela della filiera ittica. livesicilia.it