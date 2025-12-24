Controlli di Natale in mercati ittici e depositi | maxi sequestri ad Aragona e Sciacca

Settantotto sanzioni amministrative per un totale di 116 mila euro e 56 sequestri penali per un totale di 112 tonnellate di prodotti ittici tra ristoranti, mercati, corrieri e ambulanti. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi in tutte le province siciliane da parte della guardia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

