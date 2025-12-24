Controlli a tutela degli alimenti tipici natalizi sequestri in diverse attività

Controlli mirati sull'intera filiera degli alimenti tradizionali delle festività natalizie: è quanto emerge dall'attività ispettiva svolta nei giorni scorsi dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri. Gli accertamenti hanno interessato diversi comuni della provincia di Frosinone.

