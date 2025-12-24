Conti solidi per affrontare un anno di lavori

Il sindaco Mario Agnelli ha illustrato, durante la conferenza stampa, l’approccio realistico adottato per affrontare il 2025 e pianificare il 2026. Sottolineando l’importanza di conti solidi e di un metodo amministrativo stabile, ha evidenziato come la continuità delle scelte sia fondamentale per garantire un percorso di sviluppo sostenibile e affidabile per la città.

Una conferenza stampa all'insegna del realismo per fare il punto sul 2025 e guardare al 2026. Così il sindaco Mario Agnelli ha riassunto l'incontro con la stampa, rivendicando un metodo amministrativo basato sulla solidità dei conti e sulla continuità delle scelte. "Il futuro è già stato scelto – ha detto – e il bilancio positivo non segna la fine di un ciclo, ma l'inizio di un percorso che ci porterà nel 2026 a risolvere i problemi e a raggiungere gli obiettivi fissati". Il primo tema affrontato è stato il bilancio di previsione 2026-2028, approvato dal Consiglio comunale il 22 dicembre. Un documento che accompagna la conclusione della stagione degli investimenti legati al Pnrr e che, nel medio periodo, impone maggiore prudenza: meno nuove opere e più attenzione alla manutenzione del patrimonio comunale, in vista di una fisiologica contrazione delle risorse straordinarie.

