Conti in banca prosciugati solo con un sms | la centrale delle truffe era a Santa Croce sull' Arno

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 24 dicembre 2025 – Una centrale di truffe telematiche è stata scoperta dai carabinieri di Chieti nel Comune di Santa Croce sull'Arno. Dalle indagini è emerso che le potenziali vittime erano scelte a caso sul territorio nazionale, a cui venivano inviati gli sms fraudolenti da parte di soggetti risultati abitare tra Fucecchio ed Empoli, otre che a Santa Croce sull'Arno. La truffa dello ‘smishing' che serviva a svuotare i conti. Attraverso la tecnica dello 'smishing' venivano inviate da utenze fittizie migliaia di sms al giorno per indurre le potenziali vittime a fornire le proprie credenziali di home banking a falsi operatori, che potevano così accedere ai loro conti correnti, appropriandosi di ingenti quantità di denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

conti in banca prosciugati solo con un sms la centrale delle truffe era a santa croce sull arno

© Lanazione.it - Conti in banca prosciugati solo con un sms: la centrale delle truffe era a Santa Croce sull'Arno

Leggi anche: Truffe telematiche, Santa Croce sull’Arno: scoperta centrale che inviava sms in tutt’Italia. 17 indagati

Leggi anche: Vasta truffa telefonica smantellata: 17 indagati, il call center era a Santa Croce sull'Arno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

conti banca prosciugati smsConti in banca prosciugati solo con un sms: la centrale delle truffe era a Santa Croce sull'Arno - Le vittime venivano indotte a fornire credenziali home banking, poi venivano svuotati i conti. msn.com

La nuova truffa via sms per svuotare i conti: ecco come difendersi - Reggio Emilia, 28 gennaio 2025 – Una nuova truffa tramite sms falsi con l’obiettivo di svuotare i conti correnti. ilrestodelcarlino.it

Conti prosciugati con la complicità di impiegati di banca e delle poste: 19 arresti a Roma e Napoli - Con la complicità di funzionari postali e bancari, capaci di fornire oltre ai loro nominativi dati sensibili dei conti correnti per prosciugarne i risparmi, avrebbero truffato decine di vittime. ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.