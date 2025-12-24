Consiglio comunale convocato il 29 dicembre | variazione di bilancio e servizi sociali all' ordine del giorno
Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì 29 dicembre alle ore 19.15, con seduta convocata nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti e in modalità di videoconferenza.Il presidente dell’Assemblea, Sebastiano Anastasi, ha inserito all’ordine del giorno, in apertura dei lavori, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Consiglio comunale convocato per mercoledì 10 dicembre: all'ordine del giorno debiti fuori bilancio e mozioni
Leggi anche: Variazione bilancio, Ruggi e II lotto di Porta Ovest: convocato il consiglio comunale di Salerno
Convocato il consiglio comunale per il 29 dicembre alle 9.30; Convocato il Consiglio Comunale di Pinerolo il 29 e 30 dicembre; Convocazione Consiglio Comunale per il giorno 29 dicembre 2025; Convocazione Consiglio Comunale.
Imperia: porto, scontro sulla convocazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre. Lucio Sardi attacca: “Procedure stravolte e tempi blindati” - Il consigliere di minoranza Lucio Sardi (Alleanza Verdi e Sinistra) attacca duramente l’amministrazione Scajola per la gestione del Consiglio Comunale convocato per il 29 dicembre. imperiapost.it
Si riunisce il Consiglio comunale di Cefalù - Francesco Calabrese, in sessione ordinaria e in forma mista nei giorni 29 e 30 dicembre 2025 alle ore 09: ... cefalunews.org
LACCO AMENO Ecco il consiglio comunale di fine anno - Il Consiglio comunale di Lacco Ameno è stato convocato in seduta ordinaria dal presidente dell’assise, Dante De Luise. ilgolfo24.it
CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER LUNEDI' 22 DICEMBRE Diciannove punti all'ordine del giorno
https://www.comune.trezzanorosa.mi.it/it/eventi/consiglio-comunale-29-dicembre-2025 - facebook.com facebook
Consiglio Comunale di #Torino. Oggi, 22 dicembre, dalle h. 13.00 la diretta web dalla Sala Rossa su: Pagina Fb della Città: facebook.com/cittaditorino/… multimediale: comune.torino.it/multimedia/Can… YT della Città: youtube.com/user/YouTorino x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.