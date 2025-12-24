Consiglio comunale convocato il 29 dicembre | variazione di bilancio e servizi sociali all' ordine del giorno

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì 29 dicembre alle ore 19.15, con seduta convocata nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti e in modalità di videoconferenza.Il presidente dell’Assemblea, Sebastiano Anastasi, ha inserito all’ordine del giorno, in apertura dei lavori, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Imperia: porto, scontro sulla convocazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre. Lucio Sardi attacca: “Procedure stravolte e tempi blindati” - Il consigliere di minoranza Lucio Sardi (Alleanza Verdi e Sinistra) attacca duramente l’amministrazione Scajola per la gestione del Consiglio Comunale convocato per il 29 dicembre. imperiapost.it

