Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì 29 dicembre alle ore 19.15, con seduta convocata nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti e in modalità di videoconferenza.Il presidente dell’Assemblea, Sebastiano Anastasi, ha inserito all’ordine del giorno, in apertura dei lavori, la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Consiglio comunale convocato il 29 dicembre: variazione di bilancio e servizi sociali all'ordine del giorno

Leggi anche: Consiglio comunale convocato per mercoledì 10 dicembre: all'ordine del giorno debiti fuori bilancio e mozioni

Leggi anche: Variazione bilancio, Ruggi e II lotto di Porta Ovest: convocato il consiglio comunale di Salerno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Convocato il consiglio comunale per il 29 dicembre alle 9.30; Convocato il Consiglio Comunale di Pinerolo il 29 e 30 dicembre; Convocazione Consiglio Comunale per il giorno 29 dicembre 2025; Convocazione Consiglio Comunale.

Imperia: porto, scontro sulla convocazione del Consiglio Comunale del 29 dicembre. Lucio Sardi attacca: “Procedure stravolte e tempi blindati” - Il consigliere di minoranza Lucio Sardi (Alleanza Verdi e Sinistra) attacca duramente l’amministrazione Scajola per la gestione del Consiglio Comunale convocato per il 29 dicembre. imperiapost.it

Si riunisce il Consiglio comunale di Cefalù - Francesco Calabrese, in sessione ordinaria e in forma mista nei giorni 29 e 30 dicembre 2025 alle ore 09: ... cefalunews.org