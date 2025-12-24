consiglio comunale bilancio approvato ma senza dibattito

Il Consiglio comunale di Scansano ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, chiudendo l’iter entro la scadenza. La sindaca Maria Bice Ginesi ha evidenziato che si tratta del secondo anno consecutivo in cui l’approvazione avviene senza un dibattito pubblico. La decisione riflette un percorso amministrativo che mira alla pianificazione finanziaria stabile e trasparente per il territorio.

Il Consiglio comunale di Scansano ha approvato il bilancio di previsione 2026–2028. "È il secondo anno consecutivo che il bilancio viene approvato entro il 31 dicembre – sottolinea la sindaca, Maria Bice Ginesi –. Un risultato importante, possibile grazie al lavoro serio e puntuale di tutti i nostri uffici". La seduta consiliare si è svolta senza dibattito, a seguito dell’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri Marchi e Tenerini. Un gesto che la sindaca stigmatizza: "Non è un comportamento consono nei confronti dei cittadini che li hanno eletti". Ginesi ha invece ringraziato il consigliere Mazzuoli "per l’atteggiamento responsabile", ricordando come lo stesso abbia annunciato la prossima uscita dal gruppo di minoranza Marchi Sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

