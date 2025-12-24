Consar A Santo Stefano la sfida con Fano
La Consar Ravenna torna in campo venerdì, giorno di Santo Stefano, alle 18, al Pala de André (arbitri Lambertini e Sessolo, biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Dazn) per affrontare Fano. È l’ultimo match del 2025, ovvero il penultimo dell’andata. I giallorossi torneranno poi a giocare domenica 4 gennaio a Pineto. Ravenna è reduce dal primo ko stagionale senza punti, incassato a Prata. Un ko che ha determinato il cambio al vertice della classifica di A2. Con 27 punti, ora i giallorossi (9 vittorie e 2 sconfitte) inseguono i friulani a -1. Fano invece vanta un bottino di 3 vittorie e 8 sconfitte, e occupa la posizione n. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Stefano Capitoni morto improvvisamente a 42 anni: Grotte Santo Stefano in lutto
Leggi anche: Chiude con successo la prima serie di “A tu per tu con…” dell'associazione Il Corsaro di Pieve Santo Stefano
Ravenna-Fano è l'antipasto della 12a giornata; Consar A Santo Stefano la sfida con Fano.
Consar A Santo Stefano la sfida con Fano - Il Porto Robur vuole tornare a correre dopo il ko contro Prata di Pordenone, costato il primo posto. sport.quotidiano.net
Volley: Consar, Santo Stefano in campo. Si cerca riscatto contro Fano - C’è poco tempo in casa Consar per ripensare alla sconfitta patita domenica a Prata, la seconda di tutta la stagione, la prima dopo otto vittorie di fila. ravennawebtv.it
Consar Dalla sfida con Fano i primi responsi - CONSAR RAVENNA: Tallone 9, Canella 9, Guzzo 10, Ekstrand 10, Copelli 6, Russo; Goi (L1); Selleri, Mirabella, Zlatanov 2, Bertoncello 3, Feri 4, Grottoli 1, Pascucci ... ilrestodelcarlino.it
La Sviluppo Sud cede 3-0 sul campo della capolista Consar Ravenna. Montagnani analizza il match e guarda alla prossima sfida contro Aversa. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.