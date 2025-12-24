consar a santo stefano la sfida con fano

La Consar Ravenna torna in campo venerdì, giorno di Santo Stefano, alle 18, al Pala de André (arbitri Lambertini e Sessolo, biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Dazn) per affrontare Fano. È l’ultimo match del 2025, ovvero il penultimo dell’andata. I giallorossi torneranno poi a giocare domenica 4 gennaio a Pineto. Ravenna è reduce dal primo ko stagionale senza punti, incassato a Prata. Un ko che ha determinato il cambio al vertice della classifica di A2. Con 27 punti, ora i giallorossi (9 vittorie e 2 sconfitte) inseguono i friulani a -1. Fano invece vanta un bottino di 3 vittorie e 8 sconfitte, e occupa la posizione n. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

