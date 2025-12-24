Quest’anno il Natale va oltre le luci e la musica, trasformandosi in un gesto concreto di solidarietà: è lo spirito che ha guidato la terza edizione di The Christmas Show, organizzata dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, una serata dedicata alla Casa di Benedetta e al rafforzamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Condivisione e generosità che toccano il cuore con The Christmas Show

Leggi anche: Ia: Fontana, 'pone questioni che toccano cuore democrazia, serve formazione'

Leggi anche: Frutta ‘sospesa’ dal monastero: un gesto di condivisione che scalda il cuore a Città di Castello

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

COMUNICATO STAMPA UN GESTO DI SOLIDARIETÀ PER I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA DI LIBRINO: DONATI PANETTONI GRAZIE A UNA RETE DI GENEROSITÀ Un Natale all’insegna della condivisione e della vicinanza concreta quello vissuto dai ra - facebook.com facebook