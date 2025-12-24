Condivisione e generosità che toccano il cuore con The Christmas Show
Quest’anno il Natale va oltre le luci e la musica, trasformandosi in un gesto concreto di solidarietà: è lo spirito che ha guidato la terza edizione di The Christmas Show, organizzata dal Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, una serata dedicata alla Casa di Benedetta e al rafforzamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
COMUNICATO STAMPA UN GESTO DI SOLIDARIETÀ PER I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA DI LIBRINO: DONATI PANETTONI GRAZIE A UNA RETE DI GENEROSITÀ Un Natale all’insegna della condivisione e della vicinanza concreta quello vissuto dai ra - facebook.com facebook
