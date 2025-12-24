Concorso San Francesco la Bombonati tra i vincitori

La scuola primaria Giorgio Bombonati di Ferrara si è distinta tra le vincitrici del concorso nazionale ‘San Francesco d’Assisi’, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato VIII centenario. Tra le sei scuole premiate, l’istituto ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno nel promuovere il pensiero e l’eredità di San Francesco. Un risultato che valorizza l’attenzione dell’istituto verso l’approfondimento culturale e il percorso formativo.

Una scuola ferrarese è stata insignita di un importante riconoscimento nazionale. La primaria Giorgio Bombonati dell’istituto comprensivo numero 5 ‘Dante Alighieri’ è tra le sei vincitrici del concorso nazionale ‘San Francesco d’Assisi: il pensiero, l’opera, la cultura e la sua eredità’, promosso dal ministero dell’Istruzione e del merito e dal Comitato nazionale VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi della presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto realizzato l’anno scorso dalle attuali classi V B e V C si è distinto per la qualità espressiva e per la capacità di interpretare il messaggio francescano, incentrato sui valori della fraternità, della pace, del perdono e della cura del creato, emergendo tra oltre cento scuole partecipanti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concorso San Francesco, la Bombonati tra i vincitori Leggi anche: Istituto “Cavour” tra i vincitori regionali del concorso “Arte e Sicurezza” | FOTO Leggi anche: La classe 3B della scuola "Decio Raggi" vince il concorso dedicato a San Francesco d’Assisi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Concorso San Francesco, la Bombonati tra i vincitori; San Francesco d’Assisi, premiate le scuole vincitrici della prima edizione del concorso. San Francesco d’Assisi, premiate le scuole vincitrici della prima edizione del concorso - Mercoledì 17 dicembre, a Roma, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato presso la sede del Ministero le delegazioni scolastiche vincitrici della prima edizione del con ... orizzontescuola.it Al via la seconda edizione del concorso su San Francesco d’Assisi: candidature entro il 15 aprile - In vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ... orizzontescuola.it Lucca: concorso artistico per giovani. 800 anni dal “transito” di san Francesco - L’VIII centenario della morte di San Francesco, Patrono d’Italia e Patrono dell’Ecologia (4 ottobre 1226- toscanaoggi.it CONCORSO ARTISTICO PER GIOVANI. 800 ANNI DAL “TRANSITO” DI SAN FRANCESCO architetturasacra.org/concorso-artis… @DiocesiLucca x.com Lucca: concorso artistico per giovani. 800 anni dal “transito” di san Francesco - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.