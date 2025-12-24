Concorso Ministero della Difesa 2025 | 1100 posti a tempo indeterminato ecco come partecipare

Pubblicato il bando: 1.100 posti a tempo indeterminato nella Difesa. È ufficiale: il Ministero della Difesa ha pubblicato il nuovo concorso RIPAM 2025 per il reclutamento di 1.100 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area degli Assistenti. Il bando, disponibile sul portale inPA, rappresenta una delle più importanti occasioni occupazionali nella Pubblica Amministrazione per il prossimo anno. La selezione è articolata su base territoriale e riguarda numerosi profili professionali, sia amministrativi che tecnici, destinati a rafforzare gli organici delle strutture centrali e periferiche del Ministero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

