Concorso docenti PNRR3: la prova scritta dei bandi DDG n. 29382025 e DDG n. 29392925 è già stata svolta tra il 27 novembre e il 5 dicembre 2025. Gli USR (manca solo Veneto) hanno già pubblicato il voto minimo per l'accesso alla prova orale e, nella maggior parte dei casi, anche le commissioni e hanno estratto o comunque programmato l'estrazione della lettera. Di fatto, mancano solo le convocazioni. Discorso diverso invece per la secondaria, per la quale. tutto tace. L'articolo Concorso docenti PNRR3, tanta fretta per la prova scritta e poi. nessuna notizia. Ed è già Natale . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, oltre 220mila domande per la prova scritta: candidati e sindacati chiedono numeri per classe di concorso

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, prova scritta. Candidato visualizzerà punteggio sullo schermo subito dopo la prova. ISTRUZIONI

