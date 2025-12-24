Concorso da prof su misura per il figlio dell’ex rettore? Il caso di Verona ora sbarca in tribunale e in Parlamento

La procura di Verona ha avviato «un’indagine esplorativa» sulle procedure che hanno portato alla nomina a professore ordinario di Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore Pierfrancesco, avvenuta a ridosso della fine del mandato di quest’ultimo e finita in una segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione. L’ateneo ha confermato di collaborare con la magistratura, mentre sul caso si allarga il confronto interno. In una nota ufficiale, l’università spiega di «continuare ad affrontare con senso di responsabilità istituzionale il dibattito sul concorso per la chiamata da parte del dipartimento di Scienze chirurgiche, odontostomatologiche e materno-infantili del dottor Riccardo Nocini a professore ordinario nel settore di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Si candida come prof all’Università e si presenta solo lui: la cattedra va al figlio dell’ex rettore. Le accuse sui tempi sospetti e il bando «su misura» Leggi anche: Figlio dell’ex rettore vince il concorso da solo e diventa prof a 33 anni, Crisanti: «Da sempre fanno i bandi ad personam. Vi spiego come i ricercatori gonfiano le pubblicazioni» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Concorso all'università di Verona per il figlio dell'ex rettore Nocini, Andrea Crisanti: «I bandi? Tutti su misura, ne proposero uno pure a me. Così i talenti scappano all'estero»; Figlio dell'ex rettore vince il concorso da solo e diventa prof a 33 anni, Crisanti: «Da sempre fanno i bandi ad personam. Vi spiego come i ricercatori gonfiano le pubblicazioni; A 33 anni è tra i professori più giovani d’Italia: polemiche sulla nomina del figlio dell’ex rettore; Figlio dell'ex rettore di Verona vince un concorso (a cui si presenta da solo) e diventa professore a 33 anni: è polemica su Riccardo Nocino. Concorso da prof su misura per il figlio dell’ex rettore? Il caso di Verona ora sbarca in tribunale (e in Parlamento) - E Andrea Crisanti (Pd) chiama in causa la ministra Bernini L'articolo Concorso da prof su misura per il figlio dell’ex rettore ... msn.com

Figlio dell’ex rettore vince il concorso da solo e diventa prof a 33 anni, Crisanti: «Da sempre fanno i bandi ad personam. Vi spiego come i ricercatori gonfiano le ... - Le dichiarazioni del microbiologo e docente all'università di Padova dopo il caso di Verona: «Sono cose che si ripetono all’infinito, ma così non va bene» ... open.online

Si candida come prof all’Università e si presenta solo lui: la cattedra va al figlio dell’ex rettore. Le accuse sui tempi sospetti e il bando «su misura» - Secondo la denuncia di due associazioni di ricercatori e specializzandi, tutta la procedura di costruzione del bando è stata portata avanti quando Pier Francesco Nocini era rettore. open.online

