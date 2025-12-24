Concerto gratuito dell’Eastern Washington University Alumni Choir

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concerto di Natale – Ingresso Gratuito?? Basilica di Santa Trinita, Firenze? Ore 20:00La Basilica di Santa Trinita ospita un suggestivo Concerto di Natale a ingresso libero con l’Eastern Washington University Alumni Choir (USA), diretto dalla Dott.ssa Kristina Ploeger-Hekmatpanah.Il coro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

