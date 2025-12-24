CONCERTO DI NATALE | FEDERICA PANICUCCI E UN GRANDE CAST PER L’EVENTO DI CANALE 5

Giovedì  25 dicembre, dall’ Auditorium della Conciliazione  di Roma, in  prima serata  su  Canale 5, Federica Panicucci  conduce la  33° edizione  del tradizionale “ Concerto di Natale”. L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Il cast sarà composto da:  Orietta Berti,  Michele Bravi, Clara, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Davide Boosta Dileo, Piccolo Coro Le Dolci Note, Veneto Pipe Band;  e da quelli internazionali  Claude  (NL),  Sheryl Crow  (USA),  Hevia  (Spagna),  Kamrad  (Germania),  Noa  (Israele),  Stephanie Radu  insieme ad  Alin Stoica  (Romania),  Ilhna  (Malta)  e il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale  (USA). 🔗 Leggi su Bubinoblog

