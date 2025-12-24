In prima serata su Canale5, Federica Panicucci conduce la 33° edizione del tradizionale Concerto di Natale. Giovedì 25 dicembre, dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, in prima serata su Canale5, Federica Panicucci conduce la 33° edizione del tradizionale Concerto di Natale. L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Il cast sarà composto da: Orietta Berti, Michele Bravi, Clara, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Davide Boosta Dileo, Piccolo Coro Le Dolci Note, Veneto Pipe Band; e da quelli internazionali Claude (NL), Sheryl Crow (USA), Hevia (Spagna), Kamrad (Germania), Noa (Israele), Stephanie Radu insieme ad Alin Stoica (Romania), Ilhna (Malta) e il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale (USA). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Concerto di Natale 2025, in Vaticano Cocciante, Gigi D’Alessio, Orietta Berti

Leggi anche: Concerto di Natale 2025 in Vaticano con Cocciante, Gigi D’Alessio, Clara, Noa

Leggi anche: Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Giusy Ferreri in concerto per il secondo compleanno di Formì

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Papa in una scuola a Castel Gandolfo: il Natale invito a proclamare pace e unità; Roma il giorno di Natale: dove andare e cosa vedere il 25 dicembre; FOTO – Concerto di Natale in Vaticano: al Maestro Muti il Premio Ratzinger 2025; Il Papa ai bambini: «Con il canto scoprite che il Natale è un invito alla pace».

Concerto di Natale in Vaticano: il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” diretto da Riccardo Muti - Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, preparato dal M° Lorenzo Donati e frutto della collaborazione sinergica tra l’Opera della Metropolitana di Siena e l’Accademia Musicale Chigia ... antennaradioesse.it