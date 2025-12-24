Concerto di Natale 2025 in Vaticano Cocciante Gigi D’Alessio Orietta Berti
In prima serata su Canale5, Federica Panicucci conduce la 33° edizione del tradizionale Concerto di Natale. Giovedì 25 dicembre, dall’Auditorium della Conciliazione di Roma, in prima serata su Canale5, Federica Panicucci conduce la 33° edizione del tradizionale Concerto di Natale. L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà. Il cast sarà composto da: Orietta Berti, Michele Bravi, Clara, Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Davide Boosta Dileo, Piccolo Coro Le Dolci Note, Veneto Pipe Band; e da quelli internazionali Claude (NL), Sheryl Crow (USA), Hevia (Spagna), Kamrad (Germania), Noa (Israele), Stephanie Radu insieme ad Alin Stoica (Romania), Ilhna (Malta) e il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale (USA). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
