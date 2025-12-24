Concerto di Capodanno con Voxa Vocal Quartet

Nel tardo pomeriggio del primo giorno dell'anno nuovo, terminate le libagioni e gli impegni familiari, quando le famiglie decidono di uscire per "fare 2 passi", Aps ViaoxiliaquattrO offre un meraviglioso concerto di Voxa Vocal Quartet, gruppo vocale emergente e molto noto in Italia e all'estero.

