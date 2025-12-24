La Pro Loco 'La Fumarola' APS di Sasso Pisano organizza per il giorno 27 dicembre, ore 18,30, un concerto di musiche natalizie che si svolgerà nella locale chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. Il concerto sarà eseguito dalla banda musicale 'La Rinascente' di Monterotondo M.mo (GR). A seguire. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Concerto a Sasso Pisano

Nei cortili e nei corridoi dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso, in questi giorni, bambini e ragazzi di età diverse si sono ritrovati fianco a fianco in un’esperienza che va ben oltre il concerto. Le prove iniziano in punta di piedi, tra spartiti spiegazzati e me - facebook.com facebook