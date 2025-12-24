Concerti a tutto gospel tra Pesaro e Gabicce Pesaro e Gabicce Mare ospitano una serie di concerti dedicati al gospel, offrendo agli appassionati un'occasione per ascoltare performance coinvolgenti e di qualità. Le tappe si inseriscono in un calendario musicale vario, pensato per valorizzare questo genere ricco di spiritualità e tradizione. Un momento di ascolto e cultura per tutti gli amanti della musica gospel nella riviera adriatica.

A tutto gospel. Pesaro e Gabicce Mare saranno le tappe per gli amanti di questo genere di musica coinvolgente. Domenica (ore 17), al Teatro Sperimentale di Pesaro sarà, nel cartellone della rassegna Playlist, il Florida Fellowship Super Choir che offrirà un concerto gospel "travolgente prodotto dell’esperienza maturata su palchi prestigiosi, un sound vibrante, frutto di un progetto nato nel 2017 sotto la guida di Corey Edwards". Così le note di sala esaltano questa formazione "Florida Fellowship Super Choir – chiamato anche F2 – che rappresenta un’unione di fede, famiglia e fratellanza e riunisce oltre cento tra cantanti, cantautori e musicisti di tutte le fedi e denominazioni, provenienti da ogni regione dello Stato della Florida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti a tutto gospel tra Pesaro e Gabicce

Leggi anche: Dal Missouri a Fano e Gabicce, Natale vuol dire Gospel

Leggi anche: “Dai cori al cuore”: a Riccione la magia del Natale nei concerti tra classici e gospel travolgente

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Concerti a tutto gospel tra Pesaro e Gabicce; Eventi di Natale 20 e 21 dicembre nelle Marche: mercatini, sagre, concerti, e feste del fine settimana.; Dal Missouri a Fano e Gabicce, Natale vuol dire Gospel; Concerto gospel del Florida Fellowship Super Choir al teatro Sperimentale di Pesaro.

Terre Sonore a tutto jazz. Al via il programma di concerti che coinvolge 22 Comuni della provincia di Pesaro Urbino - Come conferma il direttore artistico Adriano Pedini, «Terre Sonore si ripresenta come un articolato contenitore multidisciplinare, rafforzando la sua vocazione alla promozione culturale. corriereadriatico.it

Concerti Phonema Gospel Singers: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Phonema Gospel Singers: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. rockol.it

Concerti Triumphant Voices of Gospel: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Triumphant Voices of Gospel: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. rockol.it

Chi è pronto per un 2026 all'insegna della musica e del divertimento Tra concerti, spettacoli teatrali e eventi live, c'è davvero di tutto! Scopri gli spettacoli su TEATRO.IT e resta connesso per non perderti nulla! ___ #teatro #teatroit #spettacolo #Spettacolo - facebook.com facebook

Ventiquattro ore di treno. Non per amore del paesaggio, non per nostalgia ferroviaria, non per la poesia del viaggio lento. Ventiquattro ore di treno per evitare la vergogna del caro-voli. E non solo del caro-voli: del caro-tutto. Perché a Natale, in Italia, qualunqu x.com