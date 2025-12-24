di Marco Baridon Conceicao Juve, novità sulle condizioni dell’esterno portoghese in vista del match contro il Pisa del 27 dicembre. Ultimissime. Nel giorno della Vigilia di Natale, la squadra è scesa in campo per proseguire la preparazione in vista dell’ultimo impegno del 2025 contro il Pisa, ma lo sguardo di Luciano Spalletti è rimasto agrodolce. Il motivo ha un nome e un cognome: Francisco Conceicao. L’esterno offensivo portoghese, autentico trascinatore nella vittoria contro la Roma, ha svolto anche oggi un lavoro differenziato. Il piano di recupero e le sensazioni. Nonostante l’ottimismo filtrato nei giorni scorsi, il figlio d’arte non ha ancora smaltito del tutto le scorie fisiche accumulate nel big match di sabato scorso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conceicao Juve, come sta l'esterno portoghese in vista di Pisa. Ultime sulle sue condizioni dopo l'allenamento odierno

Infortunio Conceicao è corsa contro il tempo per l’esterno | cosa filtra sulle sue condizioni e quanti margini ci sono di vederlo in campo a Pisa.

