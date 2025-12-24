Conceicao Juve come sta l’esterno portoghese in vista di Pisa Ultime sulle sue condizioni dopo l’allenamento odierno

24 dic 2025

di Marco Baridon Conceicao Juve, novità sulle condizioni dell’esterno portoghese in vista del match contro il Pisa del 27 dicembre. Ultimissime. Nel giorno della Vigilia di Natale, la squadra è scesa in campo per proseguire la preparazione in vista dell’ultimo impegno del 2025 contro il Pisa, ma lo sguardo di Luciano Spalletti è rimasto agrodolce. Il motivo ha un nome e un cognome: Francisco Conceicao. L’esterno offensivo portoghese, autentico trascinatore nella vittoria contro la Roma, ha svolto anche oggi un lavoro differenziato. Il piano di recupero e le sensazioni. Nonostante l’ottimismo filtrato nei giorni scorsi, il figlio d’arte non ha ancora smaltito del tutto le scorie fisiche accumulate nel big match di sabato scorso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

