Conceicao Juve come sta l’esterno portoghese in vista di Pisa Ultime sulle sue condizioni dopo l’allenamento odierno
di Marco Baridon Conceicao Juve, novità sulle condizioni dell’esterno portoghese in vista del match contro il Pisa del 27 dicembre. Ultimissime. Nel giorno della Vigilia di Natale, la squadra è scesa in campo per proseguire la preparazione in vista dell’ultimo impegno del 2025 contro il Pisa, ma lo sguardo di Luciano Spalletti è rimasto agrodolce. Il motivo ha un nome e un cognome: Francisco Conceicao. L’esterno offensivo portoghese, autentico trascinatore nella vittoria contro la Roma, ha svolto anche oggi un lavoro differenziato. Il piano di recupero e le sensazioni. Nonostante l’ottimismo filtrato nei giorni scorsi, il figlio d’arte non ha ancora smaltito del tutto le scorie fisiche accumulate nel big match di sabato scorso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Infortunio Bremer, ci sono novità dopo l’allenamento odierno: ecco come sta Gleison e le ultime novità in vista di Juve Milan
Leggi anche: McKennie, novità importanti sulle sue condizioni in vista di Pisa Juve. Cosa è successo nell’allenamento di oggi alla Continassa
Infortunio Conceicao è corsa contro il tempo per l’esterno | cosa filtra sulle sue condizioni e quanti margini ci sono di vederlo in campo a Pisa.
Juventus, infortuni Conceicao e Cabal: attesa per gli esami, cosa filtra - Ansia in casa Juventus per le condizioni di Conceicao: cosa filtra verso gli esami e le ultime anche su come sta Cabal ... fantamaster.it
Le pagelle di Juventus-Roma 2-1: Conceicao con i guizzi giusti, Locatelli ottimo in mezzo al campo - 1 con le pagelle della partita: il migliore in campo è Conceicao, ma bene anche Locatelli in mezzo al ... eurosport.it
Juventus-Roma 2-1, gol e highlights: a segno Conceiçao e Openda - Poco prima dell’intervallo sblocca Conceiçao, favorito da un gran tocco d’esterno di Cambiaso; nella ri ... sport.sky.it
Juve, lavoro personalizzato per Cabal, Conceicao e McKennie #SkySport #Juventus #SerieA #SkySerieA x.com
#Conceicao in dubbio Ultime verso #PisaJuve - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.