Conad Nord Ovest, una delle cinque cooperative di dettaglianti che compongono Conad, ha annunciato l’acquisto del marchio PiùMe, catena di negozi specializzati nella vendita di prodotti per la cura della persona. L’acquisizione riflette la volontà del colosso della grande distribuzione organizzata di differenziare i propri punti vendita nel commercio di una determinata categoria di prodotti. Nell’operazione rientra l’intera società, inclusi i centri logistici e direzionali con sede in provincia di Lucca. PiùMe fattura circa 190 milioni di euro in un anno e negli anni è diventata una realtà importante nel segmento dei negozi di prossimità, più diffusi nei quartieri e nei comuni che nei grandi centri commerciali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Conad Nord Ovest acquisisce PiùMe, 260 negozi e 190 milioni di euro di fatturato

Leggi anche: Conad Nord Ovest amplia i confini. Acquisita la catena PiùMè

Leggi anche: Conad Nord Ovest: tornano le Campanelle di Natale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Conad Nord Ovest porta il drugstore nel proprio ecosistema con l’acquisizione di General; Conad Nord Ovest acquisisce General e i 260 drugstore PiùMe; Conad Nord Ovest entra nel drugstore con l’acquisizione di General Srl e PiùMè; Conad Nord Ovest compra i negozi PiùMe ed entra nel mercato drugstore.

Conad Nord Ovest acquisisce PiùMe, 260 negozi e 190 milioni di euro di fatturato - Una delle cinque cooperative di Conad, Conad Nord Est, ha acquistato il marchio PiùMe, con più di 260 negozi per la cura della persona ... quifinanza.it