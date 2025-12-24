Con gli incentivi supereremo i record raggiunti per l’occupazione.

Con gli incentivi attuali, si prevede di superare i precedenti record di occupazione. La manovra approvata al Senato mira a favorire la crescita del mercato del lavoro, con salari in ripresa e una riforma discreta ma significativa delle politiche attive. Il ministro del Lavoro Marina Calderone sottolinea i risultati conseguiti negli ultimi tre anni e difende le scelte del governo in materia di fisco, pensioni e occupazione.

Record di occupazione, salari in ripresa e una riforma silenziosa del mercato del lavoro. Nel giorno dell'approvazione definitiva della manovra al Senato, il ministro del Lavoro Marina Calderone rivendica i risultati ottenuti in questi tre anni e difende le scelte del governo su fisco, pensioni e politiche attive. Apprendistato, formazione e previdenza complementare, passando per donne, giovani e Sud, ecco il punto della titolare del dicastero di via Veneto. Ministro, partiamo dai numeri: a ottobre l'Italia ha raggiunto il record storico di 24 milioni e 208mila occupati, con la disoccupazione giù al 6%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

