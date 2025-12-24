Comunità di Sant’Egidio Natale 2025 tra solidarietà e tavole imbandite
Anche quest'anno la Comunità di Sant'Egidio celebra il Natale con gesti concreti di solidarietà, preparando le tavole della festa per chi vive in condizioni di povertà. In Sicilia saranno 28 i pranzi organizzati in contemporanea.A Messina, la chiesa di San Francesco all'Immacolata si trasformerà.
Il #Natale 2025 di amorevoli #solidarietà e #condivisione della #ComunitadiSantEgidio. Partecipate numerosi/e alle varie #iniziative e supportate i più #fragili e #bisognosi.
