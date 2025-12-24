Comunicato Stampa | ALL' INIZIO SOGNAVO DI VOLARE MARINA SUMA SI RACCONTA IN FUMETTO

Un viaggio tra emozione, memoria e colore, che rompe gli schemi della classica autobiografia. Il fumetto – realizzato dal disegnatore L'elemento grafico – curato con sensibilità e rispetto – arricchisce la lettura: ogni vignetta restituisce non solo i tratti somatici, ma soprattutto l'anima della protagonista. Tra le pagine, anche In un panorama editoriale dove spesso le autobiografie si limitano al racconto cronologico, Marina Suma sceglie un linguaggio nuovo, in equilibrio tra racconto visivo e scrittura. Il risultato è un libro che si legge con il sorriso, ma che sa anche toccare corde profonde, dando voce a una donna che – pur sotto i riflettori – ha saputo custodire la propria identità con discrezione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

