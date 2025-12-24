Comune il 30 dicembre la firma del Piano Città per la riqualificazione urbana
Martedì 30 dicembre alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti, il sindaco Enrico Trantino e la direttrice generale dell'Agenzia del Demanio di Roma, Alessandra Dal Verme, sottoscriveranno il Piano Città di Catania.Il progetto prevede una strategia di riqualificazione e recupero del.
Lamezia, il 30 dicembre Consiglio comunale. Fra i punti: variazione di bilancio e richiesta potenziamento Suem - Consiglio comunale di fine anno quello convocato per martedì 30 dicembre alle ore 11, con eventuale seconda convocazione il giorno successivo, alle 12. lametino.it
Cosenza, il Consiglio comunale torna il 30 dicembre: in aula bilancio, tributi e opere pubbliche - Riconvocata la seduta rinviata il 19 dicembre: 19 punti all’ordine del giorno, tra ratifiche urgenti, DUP, tasse comunali e project financing per parcheggi ... cosenzachannel.it
Il 30 dicembre, o il giorno dopo, consiglio comunale su debito rifiuti, consulta giovanile, 118 - Più estemporanea rispetto alle tematiche consuete il gemellaggio richiesto tra Lamezia Terme e la città di Hume, nell'area metropolitana di Melbourne in Australia. lameziainforma.it
DOMANI 24 DICEMBRE | A VILLASMUNDO Il Comune di Melilli invita la Cittadinanza a vivere un’esperienza natalizia fatta di luce e delicatezza, in programma domani, mercoledì 24 dicembre, dalle 10:30 alle 13:00, in Piazza Risorgimento, a Villasmundo. - facebook.com facebook
