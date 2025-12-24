Comune | i pacchi alimentari devoluti alla mensa di Padre Lino
Il Sindaco Michele Guerra, gli Assessori e le Assessore del Comune di Parma hanno devoluto i pacchi alimentari ricevuti in occasione delle Festività alla Mensa di Padre Lino, gestita dai frati francescani dell’Annunziata. Anche quest’anno si rinnova la tradizione di solidarietà: gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Dolci e pacchi alimentari donati dall'alberghiero De Cecco al santuario Cuore Immacolato e alla comunità di Sant'Egidio
Leggi anche: Pacchi alimentari per cento famiglie bisognose
Da Amici di Como 1.500 pacchi alimentari per le feste di Natale: un’enorme catena di solidarietà con il patrocinio del vescovo - Un Dono a Natale, l’iniziativa solidale promossa e sostenuta da Amici di Como, si è conclusa anche per quest’anno, confermando il suo ruolo cruciale nel tessuto sociale locale con il confezionamento e ... comozero.it
Solidarietà a Natale: Comune e Camst regalano pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà - In occasione delle festività natalizie, Camst ha rinnovato il proprio impegno verso la comunità avviando la consegna di dieci pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità destinati a ... grossetonotizie.com
Lions Club Rieti Varrone dona pacchi alimentari al Comune di Greccio per le persone meno abbienti - Prosegue la collaborazione fra il Comune di Greccio e il Lions Club Rieti Varrone nel segno della solidarietà e della promozione del territorio. rietinvetrina.it
Solidarietà a Natale: Comune e Camst regalano pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà - x.com
CASTIADAS - ANCHE PER IL NATALE 2025 IL COMUNE DISTRIBUISCE I PACCHI DONO PER GLI ANZIANI DEL PAESE Anche per il Natale 2025 si rinnova a Castiadas una tradizione ormai consolidata: il Comune ha avviato la distribuzione dei pacchi don - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.