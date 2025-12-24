Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, ha firmato un’ordinanza volta a garantire la sicurezza pubblica, il decoro urbano e la tutela dei cittadini in occasione delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania. Il provvedimento tiene conto del tradizionale aumento della presenza di persone in strada, soprattutto nei giorni della Vigilia di Natale e della Vigilia di Capodanno e durante le festività successive, con un significativo afflusso nei luoghi del centro cittadino e nelle aree dove insistono esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Montesarchio, arriva l’ordinanza su fuochi e alcolici

Leggi anche: Pugno duro del Comune contro i rumori, l'ordinanza Cenerentola arriva anche a Pescara Vecchia

Leggi anche: Movida violenta e rumorosa, scatta l'ordinanza per 3 mesi: stop alcolici dalle 22, locali chiusi all'una

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

+++“Un Magico Natale a Montesarchio”: il 27 dicembre Tombolata di Beneficenza a cura dell’associazione Amore oltre i Confini+++ La solidarietà si fa gioco e condivisione nel cartellone di eventi “Un Magico Natale" promosso dal comune di Montesarchio, co - facebook.com facebook