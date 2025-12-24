Quando fermarsi diventa educativo: il senso pedagogico delle vacanze di Natale. Non un’interruzione, ma una fase necessaria di rielaborazione, crescita e maturazione personale. La sospensione delle lezioni a scuola per le festività natalizie non è un problema da compensare, ma una risorsa educativa da riconoscere. Ne è convinto Romano Pesavento, presidente del Coordinamento nazionale Docenti della disciplina dei Diritti umani (Cnddu). – Notizie.com Le vacanze natalizie arrivano dopo il primo, lungo e complesso tratto dell’anno scolastico, un periodo caratterizzato da intensi carichi cognitivi, da un susseguirsi di valutazioni formali e informali, da richieste di adattamento continuo soprattutto per gli studenti più fragili. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Compiti a Natale o diritto al riposo? La risposta dei docenti: “Le vacanze non sono tempo perso ma una risorsa educativa”

