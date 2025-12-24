Competenza e passione | Cecilia Fumasoni è la donna dell' anno ad Albosaggia

Il Comune di Albosaggia ha conferito il riconoscimento di “Donna dell’Anno” 2025 a Cecilia Fumasoni, 34 anni, imprenditrice agricola, durante la cerimonia ufficiale svoltasi martedì 23 dicembre presso la sala consiliare. Il premio è stato consegnato dal Sindaco Graziano Murada e dalla Presidente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

