Compagni regalano nuova bicicletta a studente figlio di migranti dopo furto subito | gesto di solidarietà prima delle vacanze natalizie
La bicicletta rappresentava l'unico mezzo di trasporto per raggiungere la scuola. Lo studente, figlio di una famiglia numerosa di migranti giunta in Italia in cerca di lavoro, viveva in una zona distante dall'istituto scolastico che frequentava a Grosseto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Grosseto, i “bulletti” gli rubano la bici: i compagni di classe gliela ricomprano.
Grosseto, i bulli lo derubano della bicicletta con cui va a scuola: i compagni di classe gliela ricomprano per Natale - La bici rubata a un ragazzino migrante per cui è il mezzo per andare a scuola tutti i giorni, i compagni di classi che, anche con l'aiuto delle fa ... corrierefiorentino.corriere.it
I maranza gli rubano la bici, i compagni di scuola la ricomprano: a Grosseto regalo di Natale per uno studente migrante - Non può essere descritta in modo diverso la vicenda di un ragazzino di Grosseto, figlio di migranti, che prima d ... tecnicadellascuola.it
