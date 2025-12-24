Como | 14 furti in abitazione in 1 mese 2 fermati

Due persone sono state fermate dalla Polizia di Como per avere commesso 14 furti in abitazioni. L’operazione che ha portato ai fermi, di venerdì scorso, è avvenuta a conclusione di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per le fasi di convalida. La Polizia ha eseguito due fermi di indiziato di delitto a carico di uno straniero di 33 anni e di una connazionale di 40, con precedenti per reati contro il patrimonio, entrambi irregolari sul territorio dello Stato, gravemente indiziati di aver commesso, in questo mese di dicembre, almeno 14 furti in abitazione a Como, Caslino d’Erba (CO), Ponte dell’Olio (PC) e Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

