Commercio al dettaglio in difficoltà tasso di occupazione in crescita

Il settore del commercio al dettaglio nella Romagna, comprendente Forlì-Cesena e Rimini, si trova in un momento di criticità, con segnali di difficoltà che si manifestano a livello locale e globale. Tuttavia, parallelamente, si registra un incremento nel tasso di occupazione, offrendo alcuni elementi di stabilità e speranza per il futuro. In questo contesto complesso, è importante analizzare attentamente le dinamiche in atto per comprendere le prospettive di ripresa.

"In un contesto internazionale decisamente complesso e incerto, a fine 2025 il sistema economico dell'area Romagna Forlì-Cesena e Rimini riporta diffusi segnali di difficoltà e alcuni elementi di valutazione prospettica positiva". E' l'analisi di contesto della Camera di Commercio della Romagna che mette in fila i dati del 2025, con previsioni di recupero del valore aggiunto complessivo che dovrebbe attestarsi intorno al +0,4%, sostanzialmente in linea con la dinamica regionale (+0,5%) e nazionale (+0,5%). Stringendo l'obiettivo sulla provincia di Forlì-Cesena vengono individuati diversi trend: lieve calo delle sedi di impresa e stabilità delle localizzazioni, con alti livelli di imprenditorialità; aumento delle start-up innovative; settore agricolo in ridimensionamento: calano imprese, rese e superfici; trend medio annuo della produzione negativo nel settore Manifatturiero ma in miglioramento, con flessione congiunturale ma moderata crescita tendenziale; in aumento il volume d'affari nelle Costruzioni; in calo le vendite del Commercio al dettaglio; incremento delle esportazioni; crescita degli arrivi ma calo delle presenze turistiche.

