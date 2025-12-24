Comitato Uisp | Bilancio record e conti in salute

Il Comitato Uisp di Grosseto presenta un bilancio consuntivo positivo, con ricavi di 1,1 milioni di euro, superando per la prima volta il milione di euro. Un risultato che testimonia la solidità economica e la crescita dell’associazione sul territorio. Questa performance riflette l’impegno e la stabilità della Uisp, confermando la sua presenza come punto di riferimento nel settore dello sport e del tempo libero nella provincia di Grosseto.

Un bilancio consuntivo importante, che ha visto per la prima volta la Uisp di Grosseto superare il milione di euro, con ricavi per 1,1 milioni. Un bilancio sano, con un attivo significativo di 78mila euro. Il consiglio direttivo lo ha approvato all’unanimità, nell’ultima seduta del 2025, premiando il lavoro di un comitato che ha saputo raggiungere risultati importanti. A certificare la solidità della Uisp è stata l’analisi della responsabile amministrativa Enrica Francini, che ha lodato il lavoro della presidenza, della giunta, della segreteria e delle varie strutture di attività, capaci di intercettare le esigenze di un territorio sempre più legato alla Uisp e alla sua idea di sport come strumento di promozione sociale e di uno stile di vita sano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

