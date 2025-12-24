Com' è stato dirigere Timothée Chalamet in un videoclip con il rapper EsDeeKid

Di recente, Timothée Chalamet si è divertito a giocare con i meme secondo i quali il rapper mascherato EsDeeKid, nato e cresciuto a Liverpool, sarebbe proprio lui. Non solo; pochi giorni fa, il maestro indiscusso del marketing su celluloide ha voluto fare chiarezza a modo suo, ovvero aggiungendo un verso alla canzone di EsDeeKid’s intitolata 4 Raws, con tanto di video musicale a corredo, nel quale ovviamente si diverte un mondo a fare il rapper. Si tratta dell'ennesimo colpaccio dell'attore, lo stesso che ha deciso di ricreare un outfit diventato un meme in occasione di una delle date del press tour di A Complete Unknown. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

