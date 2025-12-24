Come sta Alfonso Signorini? Parla l’amica | Sta soffrendo moltissimo la verità viene a galla

24 dic 2025

Dure accuse contro Alfonso Signorini, l’amica parla della sua sofferenza e lo difende . Si continua a parlare della vicenda che ha colpito  Alfonso Signorini negli ultimi giorni, il conduttore è stato duramente accusato da Fabrizio Corona a Falsissimo. Stando alle dichiarazioni dell’ex paparazzo Signorini avrebbe preteso dei rapporti sessuali in cambio della partecipazione al Grande Fratello, a detta sua sarebbero tantissime le testimonianza, l’ex gieffino Antonio Medugno lo ha anche denunciato. Nelle scorse ore a prendere le difese del conduttore ci ha pensato una sua amica. Valeria Marini (Screen Ig @valeriamarini) Di chi si tratta? Di  Valeria Marini, tramite una diretta su Instagram ha detto: “Auguro tanta serenità a tutti, in primis l’auguro ad Alfonso che sicuramente, anzi so per certo che sta soffrendo moltissimo per tutta questa storia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Come sta Alfonso Signorini? Parla l’amica: “Sta soffrendo moltissimo, la verità viene a galla”

