Come si porta la gonna trasparente oggi e perché non è mai stata così attuale

La gonna trasparente rappresenta un elemento di stile che si rinnova nel tempo, tornando periodicamente sulla scena della moda. Oggi, viene reinterpretata con semplicità ed eleganza, adattandosi a diverse occasioni e rispecchiando una maggiore attenzione alla sensibilità del corpo e alla naturalezza. La sua attualità risiede nella capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrendo un modo sobrio e raffinato per esprimere personalità attraverso l’abbigliamento.

La gonna trasparente non è una novità. Torna ciclicamente quando la moda sente il bisogno di rimettere il corpo al centro del discorso. Negli Anni 90 la trasparenza era una dichiarazione esplicita: nuda, spesso scandalosa. Era l'epoca delle top model trasformate in icone pop, delle passerelle che dialogavano con la nightlife e dei red carpet che anticipavano Instagram prima ancora che esistesse. Kate Moss in abiti impalpabili, le slip skirt quasi invisibili, il tulle che diventava seconda pelle, raccontavano tutti un'idea di femminilità fragile solo in apparenza, in realtà potentissima. Nei primi Duemila la trasparenza cambia registro: si fa più glamour, più costruita, spesso spettacolare.

