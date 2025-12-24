Come in Arancia meccanica anziano picchiato e derubato da cinque ladri | preso a pugni coltello puntato alla gola

A Massa, nella serata di domenica, un pensionato è stato vittima di un’aggressione violenta da parte di cinque uomini, che lo hanno picchiato e minacciato con un coltello alla gola. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Massa, 24 dicembre 2025 – Paura e terrore, una sorta di aggressione in stile " Arancia meccanica " quella subita domenica sera da un pensionato intorno all'ora di cena, all'incirca le 20. Una bruttissima vicenda avvenuta all'interno di un'abitazione indipendente nei pressi del bivio per Amola, a Monti di Licciana Nardi, a fianco della provinciale che conduce a Terrarossa. E' qui che il proprietario – un pensionato di origine carrarese, che da qualche tempo si era trasferito a vivere nella zona, che si trova nel Comune di Licciana Nardi – improvvisamente si è trovato in balia di un gruppo di malviventi.

