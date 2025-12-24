Come i video degli indiani in Russia vengono usati per propaganda sulla guerra e sull’immigrazione

Sui social circolano video che mostrano un uomo indiano mentre passeggia con una donna russa per le strade di Mosca. Secondo i sottotitoli presenti nella clip, l’uomo inviterebbe i suoi connazionali a raggiungere la Russia per “sostituire” gli uomini russi mandati a morire in Ucraina e per prendere le loro donne. Una narrazione che viene diffusa soprattutto da sostenitori dell’Ucraina per sostenere la tesi di un collasso demografico russo causato dalla guerra. Lo stesso video, però, circola anche in ambienti russi e filorussi con una lettura opposta, ossia la prova di una presunta invasione migratoria e del tradimento delle donne russe. 🔗 Leggi su Open.online

