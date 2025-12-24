Come funziona un vaglia cambiario è ancora incassabile?

Il vaglia cambiario è un titolo di credito che viene utilizzato per trasferire del denaro in modo sicuro. È emesso dalla Banca d’Italia ed è una promessa incondizionata di effettuare un pagamento a favore del beneficiario non appena quest’ultimo presenti il titolo. Come funziona ora a seguito della normativa del 2022 e cosa devono fare gli eredi per incassarlo? Cos’è e come si riscuote il vaglia cambiario. Il vaglia bancario è un assegno circolare emesso da banca d’Italia che possiede un alto grado di affidabilità e sicurezza. L’importo di questo titolo può essere riscosso dal portatore o dal beneficiario in due modalità: presso il proprio istituto bancario o l’ufficio postale versando il vaglia sul conto corrente;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

