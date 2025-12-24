Tempo di lettura: < 1 minuto “Nessun latitante sarà mai al sicuro e l’arresto di Ciro Andolfi ne è anche oggi una dimostrazione esemplare”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo in merito all’arresto dell’esponente di spicco del clan camorristico attivo nel quartiere Barra di Napoli, inserito nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi. “La cattura di Andolfi – aggiunge Colosimo – mette fine alla latitanza di un personaggio di spicco della criminalità organizzata. Un ringraziamento alla Dda di Napoli e ai Carabinieri che dimostrano, ancora una volta, quanto sia incessante la lotta alla camorra”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colosimo: “Arresto di Andolfi dimostra che i latitanti non sono mai al sicuro”

