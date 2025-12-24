Colli Albani partita la demolizione dei vecchi banchi | dovranno far posto al nuovo mercato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I box che erano rimasti a largo dei Colli Albani non ci sono più. Le ruspe li hanno demoliti per far posto alla versione 2.0 del mercato rionale che, dagli anni Settanta, è presente nel quartiere.Un progetto complicatoLa versione finale del progetto di restyling, approvata nel dicembre del 2024. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Velletri. Musei Civici. al 27 Febbraio 2026 Mostra didattica temporanea Fossili e tracce del passato al Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani

Leggi anche: Banchi e calcio: il grande ingorgo. Mercato stretto tra partita e Fiera. La chiusura anticipata alle 11.30

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.